Total ydmygelse: Carole Baskin overtager

Tiger King var på alles læber, da Netflix i starten af året udkom med megahittet 'Tiger King'.

Rivalerne Joe Exotic og Carole Baskin er omdrejningspunktet i den noget bizarre serie(+). Deres fælles interesse for store katte og deres indædte had til hinanden har taget verden med storm.

Nu er der nyt i sagen om de to rivaler. Om det er godt eller skidt nyt afhænger af, hvem man holder med.

Carole Baskin overtager Joe Exotics zoo.

Men faktum er, at det værst tænkelige scenarie for den excentriske Joe Exotic er nu virkelighed.

En dommer har nu givet tilladelse til, at Carole Baskin overtager Joe Exotics livsværk - dyreparken The G.W. Exotic Animal Memorial Park i byen Wynnewood i Oklahoma, skriver People.

Parken har i de seneste år været bestyret af Jeff Lowe, som man også møder i hitserien.

Men en dommer har givet Carole Baskin medhold i, at Joe Exotic på ulovlig vis har overført selskabet bag dyreparken til sin mor i håbet om at blive fri for en masse kreditorer.

Nu har Jeff Lowe sølle 120 dage til at forlade dyreparkens grund. Det vil sige at Carole Baskin og hendes egen zoo Big Cat Rescue overtager Joe Exotics livsværk.

Fængslet

Joe Exotic blev i januar 2020 kendt skyldig for at have overtrådt dyreværnsloven, samt at have forsøgt at hyre en lejemorder til at slå Carol Baskin ihjel for 3000 dollars. Lejemorderen tog aldrig af sted for at slå Carole Baskin ihjel, men festede i stedet for pengene. Hele historien om det opgør får man i Netflix-serien.

Kort sagt handler striden om, at Baskin vil lukke Joe Exotics tiger-zoo, eftersom hun selv driver en zoo, hvor hun hjælper tigre, der har været holdt i fangeskab.

Selv er hun dog mistænkt for at have slået sin mand ihjel.

Selv er hun dog mistænkt for at have slået sin mand ihjel.

Ekstra Bladet har talt med en af de personer, som er tættest på den nu fængslede Joe Exotic, og han er ikke glad for den måde, han blev portrætteret på i serien.

