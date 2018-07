Totalt nøgen efter skilsmisse

Hollywood-parret Channing Tatum og Jenna Dewan meddelte i april, at de gik hver til sit efter ni års ægteskab, der også frembragte datteren Evelyn på fire år.

Parret fastslog, at skilsmissen foregik i bedste forståelse med hinanden, og at der ikke havde foregået 'hemmeligheder' eller 'slibrige begivenheder' til at sætte skub i beslutningen.

Skilosmissen er sket i bedste forståelse med hinanden, hævder Jenna Dewan. Foto: All Over Press

Om det er den nyvundne 'frihed', der har fået 37-årige Jenna Dewan til at optræde vovet i det september-udgaven af Women Health magazine, skal vi lade være usagt, men faktum er, at hun totalt smider tøjet i en ny billedserie.

Hun er klar over, at nogen måske vil løfte brynet over at se hende så afklædt, men for hende selv er det ingen stor ting.

- Jeg har været danser hele mit liv, så jeg er vant til at have lidt tøj på, siger hun til bladet.

Jenna Dewan nu alene med datteren Everly. Foto: All Over Press

Jenna Dewan kommenterer også skilsmissen fra Channing Tatum.

- Det er i orden for et forhold at ændre sig til en ny form, som faktisk er bedre for begge involverede parter. Jeg tror, det måske er det, der har chokeret folk mest - at det kan være noget positivt.