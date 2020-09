Trækker firma i retten: Misbrugt i falsk reklame

Et firma brugte Chuck Norris til at reklamere for et middel mod rejsningsproblemer uden hans vidende. Nu går han rettens vej for at få oprejsning

Chuck Norris går nu rettens vej, efter et firma i en række falske reklamer har brugt skuespillerens navn og ansigt og påstået, at han lider af rejsningsproblemer.

Det skriver TMZ baseret på retsdokumenter.

Her fremgår det, at 80-årige Chuck Norris og hans kone, 57-årige Gena, begge har sagsøgt et firma, der bruger et par forskellige navne - Bio-Molecular Solutions og Biogenetics. De skulle stå bag et Viagra-lignende produkt kaldet Provitra.

Se også: TV: Chuck Norris topper van Dammes vanvids-split

Ifølge dokumenterne opdagede Gena de falske reklamer, da hun i juni så overskriften: 'En tragisk afslutning for Chuck Norris i dag' på en hjemmeside. Når man klikkede på linket, blev man ført videre til en anden side, der lignede en Fox News-artikel.

Her fremgik det blandt andet, at Chuck Norris havde været på besøg i 'Dr. Phil'-talkshowet og afsløret, at han havde problemer med at få rejsning. Det problem havde han dog fundet løsningen på. Den løsning skulle være piller fra det nu sagsøgte firma.

Ifølge Chuck Norris er alt i den falske artikel dog løgn, og hverken han eller Gena havde givet lov til, at firmaet måtte bruge deres dem til den slags markedsføring.

Se også: Verdens bedst betalte skuespiller er smittet med coronavirus

Derfor vil parret nu have oprejsning i form af erstatning fra virksomheden - der i øvrigt også skal stoppe med at bruge dem til at reklamere i fremtiden.

Chuck Norris og Gena har været gift siden 1998. Det har sammen to børn.

Filmindustrien har opfostret nogle hårde hunde over årene, men der er én person, som får alle andre til at blegne: Chuck Norris. Læs historien om hans vilde liv her. (+)