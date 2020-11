Trækker sin far i retten

Britney Spears har nu trukket sin far i retten, da hun ikke ønsker at have ham som formynder

Britney Spears er nu gået rettens vej for at få fjernet sin far, Jamie Spears, som værge og formynder af hendes ejendele.

Det erfarer både US Weekly og TMZ.

Sangerens advokat, Sam Ingham, udfyldte 3. november dokumenterne, der skulle fjerne faren, der har været hendes værge de seneste 12 år.

Britney og advokaten har i de seneste måneder kæmpet for at Jamie Spears ikke skulle være hendes eneste formynder, men nu er hun altså vendt på en tallerken, så han intet har at gøre med hendes økonomi og ejendomme.

Den 38-årige popstjernes pludselige holdningsskifte kommer ifølge medierne, efter at hendes manager gennem flere år sagde op ud af det blå.

Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Britneys opråb: Vil have far fjernet

Hendes far hyrede dermed en ny manager, Michael Kane, og ifølge Britney blev han hyret, uden hun fik nogen information om det. Udover at Britney ikke blev informeret, så kender Jamie Spears også Michael Kane personligt.

Jamie Spears blev sammen med advokaten Andrew Wallet valgt til at være Britneys formyndere i 2008 efter hendes offentlige sammenbrud og skilsmisse fra Kevin Federline.

Wallet forlod formynder-tjansen i 2019 og efterlod Jamie som den eneste formynder over sangerindens ejendele. Han blev også nødt til at stoppe på grund af helbredsproblemer.

Britney og hendes advokat mener, at det er farens forsøg på at genvinde kontrollen over hende.

En kilde fortæller til US Weekly, at Britney er i bedring efter sammenbruddet, og at hun gerne vil have ophævet den formynder-rolle, der er over hende.

