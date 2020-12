Træt af tilsvininger: - Det har taget overhånd

Der er blevet gået til makronerne i amerikansk politik i år, og specielt under valget i november blev der ikke sparet på tilsviningerne fra både Biden og Trump tog nye højder.

Nu kritiserer Hollywood-stjernen Matthew McConaughey, hvordan politikerne agerer, og at de er nødt til at forstå, at deres landsmænd på den anden side af det politiske spektrum også har værdier.

Det gjorde han, da han gæstede Russel Brand-podcasten 'Under the Skin'.

Matthew McConaughey og den britiske komiker sammenligner den amerikansk politik med måden, der blev kommunikeret og talt, da briterne skulle stemme for eller imod Brexit.

Russell Brand var fra 2010 til 2012 gift med sangeren Katy Perry. Foto: Tim Ireland/Ritzau Scanpix

- Det har taget overhånd. Folk siger 'Åh, de er dumme, de stemmer på Brexit, de stemmer på Trump'. Jeg kan ikke lide at høre det, starter Brand ud med.

- Der er mange mennesker på venstrefløjen, der er nedladende og arrogante over for de andre 50 procent, siger 'Interstellar'-skuespilleren, der er helt enig med Russell Brand.

Han påpeger samtidig, hvordan man i skuespiller-branchen så noget af det samme, da Donald Trump blev valgt i 2016. En fornægtelse som han kalder hyklerisk.

- Nu ser det ud til, at Biden er vores fyr (USA's næste præsident red.). Nu har du så den anden fløj, der er i fornægtelse, fordi de er blevet fodret med fake news. Der er jo ingen, der ved, hvad de skal tro på, så de kommer med deres sidste forsvar, fortsætter McConaughey.

McConaughey var senest aktuel i Guy Ritchie-filmen 'The Gentlemen', mens Russell Brand har haft sin egen podcast siden 2015. Først 'The Russel Brand Podcast' og i 2017 startede han så 'Under the Skin'-podcasten, som MaConaughey senest gæstede.

