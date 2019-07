Tidligere på måneden blev de triste nyheder om, at den 20-årige Disney-stjerne Cameron Boyce var fundet død i sit hjem i Californien, offentliggjort.

Siden da har det været sparsomt med informationer om, hvad den unge skuespiller, der nok mest er kendt fra 'Jessie' og 'Descendants'-filmene, døde af.

Men nu er nye oplysninger om dødsårsagen kommet frem.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN.

20-årig Disney-skuespiller død

Ifølge den endelige obduktionsrapport var Disney-stjernens død 'pludselig og uventet som følge af epilepsi'.

Her ses Cameron Boyce i rollen som 'Carlos' i fantasifilmen Descendants. Foto: Ritzau Scanpix

Fik anfald

Tidligere blev skuespillerens død af retsmedicinere også kædet sammen med et længere sygdomsforløb.

- Han døde under et anfald, da han lå og sov. Anfaldet skete på grund af en sygdom, han har haft i en længere periode, og som han var i behandling for, fortalte en talsperson for den unge skuespillers familie til ABC News i forbindelse med dødsfaldet.

- Vi er dybt knuste, og vi beder om privatlivets fred i denne forfærdeligt svære periode, da vi skal have plads til sørge over vores søn og bror, lød det videre.

Tv-kanalen Disney Channel kommenterede også nyheden om den unge skuespillers alt for tidlige død:

- Han var en enormt talentfuld skuespiller, en fanstastisk og betænksom person og vigtigst af alt en kærlig og dedikeret søn, bror, barnebarn og ven. Vi viser vores dybeste medfølelse til hans familie, skuespillerkammerater, kollegaer og de mange millioner af fans, der sørger over hans utidige død. Han vil blive frygteligt savnet, sagde en talsmand for Disney Channel.

Cameron Boyce har ud over 'Jessie' og 'Descendants' også medvirket i 'Mirrors', 'Eagle Eye' og 'Grown Ups'.