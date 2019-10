Trak 44 mio. kr. ud af firma kort før fyringsrunde

Den 44-årige britiske kendis-kok Jamie Oliver kritiseres, efter det er kommet frem, at han kort tid før han af økonomiske årsager lukkede 22 restauranter og fyrede over 1000 medarbejdere, trak 44 mio. kr. ud af sit firma Jamie Oliver Holding. Det skriver blandt andre Financial Times og The Guardian.

Se også: Kendiskok: Sådan tabte jeg 200 millioner

De nye oplysninger er ikke faldet i god jord hos de mange ansatte, der mistede deres job.

Ifølge den skotske avis The Herald blev flere fyret med blot 30 minutters varsel, og mange kæmper stadig for at få deres løn, feriepenge med mere.

Kun tre af Jamie Olivers britiske restauranter fik lov til at overleve, da de blev opkøbt af det britiske selskab SPP Group

Tv og bøger

Restauranterne, der overlevede blodbadet er Jamie Oliver's Diner, Jamie’s Italian og Jamie’s Coffee Lounge. De ligger alle i Gatwick-lufthavnen ved London. Det skriver finans.dk

Jamie Oliver har flere gange skudt penge ind i The Jamie Oliver Group for at holde restaurantdelen flydende.

Trods de mange restaurantlukninger tjener Jamie stadig gode penge på sine licenser, tv, bogsalg og ejerskab i andre kæder.

I Jamie Oliver Holding løftede man i 2018 omsætningen til 367 mio. kr.