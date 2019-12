Tre år efter George Michaels død: Familien ramt af ny sorg

Verden mistede en stor musiker, da George Michael døde 25. december 2016. Og præcis tre år senere blev familien ramt af endnu en stor sorg.

25. december i år døde sangerens søster Melanie Panayiotou i en alder af 55 år.

Det skriver flere engelske medier - heriblandt Sky News.

- Vi kan bekræfte, at Melanie på tragisk vis pludselig er død. Vi beder om, at familiens privatliv bliver respekteret i denne sørgelige tid. Der er ingen yderligere kommentarer, bekræfter advokat John Reid, der nu styrer George Michaels musikfirmaer, til mediet.

Melanie Panayiotou, der arbejdede som frisør, var tæt på George Michael, indtil broderen døde for tre år siden.

Hun blev fundet af sin storesøster, Yioda, som tilkaldte en ambulance, der kunne konstatere, at Melanie Panayiotou var død.

Melanie (th.) sammen med sangerinden Pepsi Demarque i 2005. Foto: Chapman/Shutterstock

Få dage før dødsfaldet sendte Melanie Panayiotou sammen med resten af familien en meddelelse ud på George Michaels hjemmeside, i anledning af at årsdagens for hans død igen nærmede sig.

'Vi vil glemme alt det dårlige og nyde det gode, så meget vi kan i det kommende år. 2019 har været svært og hårdt for Georges hårdtarbejdende hold,' skrev familien blandt andet i meddelelsen.

'Vi forbliver - som altid - så positive som muligt, for det er det, som Yog (George Michaels kælenavn, red.) ville have ønsket for alle, og vi håber på en fredelig 2020 (wow, 2020!) Når man er vokset op med Yog, så virkede det så langt væk, men her er vi - det er fremtiden.'

Det er ikke blevet meldt ud, hvad Melanie Panayiotou døde af. Men politiet oplyser til Sky News, at de ikke ser dødsfaldet som mistænkeligt.