Tre gange på afvænning: Se billederne af superstjernen

Hvis man troede, at Ben Affleck var på vej mod afgrunden, efter han i august lod sig indlægge på en afvænningsklinik for tredje gang, så kan man godt tro om igen.

I hvert fald hvis man dømmer ud fra de seneste billede af 'Batman'-skuespilleren. Her ligner han en, der er klar til at hoppe i den ikoniske dragt i morgen, hvis det måtte ønskes.

'Justice League'-skuespilleren har ad flere omgange døjet med sin afhængighed og lod sig i august indlægge for at komme alkoholafhængigheden til livs. Det er tredje gang, at han lader sig indlægge på en afvænningsklinik.

Ifølge flere amerikanske medier var det eks-konen Jennifer Garner, der i august fulgte Affleck hen til klinikken, som det kan ses på billedet herunder.

Ben Affleck køres mod afvænningsklinikken fra sit hjem i Brentwood, Californien. Foto: All Over Press

De aktuelle billeder, der viser en Affleck tæt på storform, er taget mandag i Los Angeles, hvor han først trænede musklerne for derefter at tage til et møde.

Om han stadig er i behandling er ukendt, skriver det ellers normalt velunderrettede TMZ.