Tre youtubere du burde kende

Ekstra Bladets skolepraktikant har fundet tre YouTube-kanaler, der er et tjek værd

Millioner af kanaler og milliarder af visninger.

Du kan nemt bruge et liv - og flere - på at kigge dig igennem bare dette års produktion af videoer på YouTube.

Det har streamingkanalen selv gjort i videoen, du kan se herunder, hvor de hylder det bedste fra året.

Alene de ti videoer, som trendede mest i USA i år, er set over 305 millioner gange - eller hvad der svarer til godt 50 millioner timers kiggeri.

Men Ekstra Bladet har også bedt vores skolepraktikant Mads om at pege på tre kanaler, som han synes, at du burde tjekke ud.

KSI

Foto: Tom Jacobs/Ritzau Scanpix

KSI er både youtuber, rapper og bokser. Han er 26 år gammel og bor i London.

KSI har lavet YouTube-videoer og rapmusik i 12 år, og han har over 20 millioner følgere på YouTube og over to millioner lyttere på Spotify.

Hans boksekarriere begyndte, da han skulle bokse mod en anden youtuber, der heder Joe Weller. KSI vandt kampen. Senere udfordrede han en større youtuber - nemlig Logan Paul - der tog imod udfordringen.

De boksede 25. august sidste år, hvor kampen endte uafgjort. 10. november i går gik de i ringen på ny, hvor KSI ikke bare vandt, men også lancerede en ny sang med Rick Ross, Lil baby og s-x, som indtil nu har fået over 20 millioner afspilninger på både YouTube og Spotify.

KSI - hvis rigtige navn er Olajide Olayinka Williams Olatunji - er også med i en YouTube-gruppe med syv andre britiske youtubere som hedder ‘Sidemen’ hvor de laver forskellige udfordringer på deres kanal.

Du kan finde KSI's kanal her.

RiceGum

Foto: YouTube

RiceGum - også kendt som Brian Le - er en amerikansk youtuber med over ti millioner følgere.

Han bor i Las Vegas, 23 år gammel og har lavet YouTube-videoer og musik i lidt over otte år. Han er meget kendt for at lave 'disstracks' på andre kendte youtubere.

Et disstrack er, når man laver en sang, hvor man sviner andre til, og på den måde 'synger en sviner' til en person, man ikke kan lide.

Det var RiceGum, der begyndte med at lave disstracks mod andre kendte youtubere, hvor han ha forsøgte at skabe noget drama med andre youtubere, der er bedre kendt end ham, så han kunne få nogle af deres følgere over på sin side.

RiceGum har fået store succes - flere af hans disstracks har fået over 150 millioner visninger på YouTube. Og han har blandt andet lavet disstracks på andre youtubere som Jake Paul, Idubbbz og The Gabbie Show.

Du kan finde RiceGums kanal her.

Matt Stonie

Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Matt Stonie er en 27-årig amerikansk youtuber med over ti millioner følgere. Han er kendt for at kunne spise helt absurd store mængder mad.

Matt har slået flere verdensrekorder inden for mad-spisning. Han har engang spist et Happy Meal fra McDonald's på kun 19 sekunder. Matt tjener i dag sine penge på at spise en masse mad, typisk med et højt kalorieindhold. I en af videoerne indtog han 15.000 kalorier på 20 minutter.

Og det er faktisk noget af en bedrift. Andre youtubere har forsøgt at spise 10.000 kalorier på en dag, men uden at kunne gennemføre det.

Om Matt går ud og knækker sig, når har optaget en video - eller om han bare har en ekstrem stor appetit - melder historien ikke noget om.

Du kan finde Matt Stonies kanal her.

