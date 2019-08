Tredobbelt oscarvinder død

Den legendariske animator Richard Williams, som i løbet af sin karriere har arbejdet på 'Who framed Roger Rabbit og 'The Pink Panther', er død i en alder af 86 år.

Manden, som også er kendt for at have kreeret karakteren Jessica Rabbit, nåede at vinde tre Oscars og tre Bafta-priser. Williams, der stammede fra Toronto, Canada, døde i sit hjem i Bristol, England fredag.

Udover de mere klassiske animationsfilm, arbejdede Richard Williams også på Bond-sucesseen 'Casino Royale', skriver The Guardian.

Det startede med Snehvide

Animationsguruen har tidligere fortalt, at hans fascination af den verden, han senere skulle vie sit liv til, startede med Disneys klassiker 'Snehvide'.

- Da jeg var barn, ville jeg altid gerne nå til Disney. Jeg var en kvik, lille fyr, så jeg tog mine tegninger og kom omsider ind. Jeg var derinde i to dage, og du kan forestille dig, hvordan det har været for et barn, sagde Williams til BBC i 2008.

Den senere virtuos mistede dog al interesse for animation, indtil han blev optaget af kunst i en alder af 23. Richard Williams vandt sin første Oscar i 1971 for hans adaption af Charles Dickens 'A Christmas Carol'.