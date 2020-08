Trini Lopez død med corona

Den kendte sanger og skuespiller Trini Lopez er tirsdag død på et hospital i Californien.

Han blev 83 år gammel.

Det skriver flere medier her i blandt New York Times, der har været i kontakt med hans ven og samarbejdsarbejdspartner Joe Chavira.

Vennen fortæller, at dødsfaldet sker efter komplikationer med sygdommen Covid-19.

Trini Lopez to største hits 'If I had a Hammer' og 'Lemon Tree' var kendt i hele verden og gav ham sit gennembrud i 1960'erne.

Han var også en af hovedrollerne i filmen 'The dirty dozen' fra 1967, der var en fiktionel fortælling om Anden Verdenskrig.

Trini Lopez død kommer et par dage efter, at en dokumentar om hans liv er blevet klippet færdig.

Dokumentaren blev, ifølge Variety, vist til Trini Lopez for at få den godkendt kun et par før dødsfaldet.