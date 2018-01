Trist Madonna viser bizart brystbillede

Like a virgin-sangerinden har aldrig været den blufærdige type. Og det har bestemt ikke ændret sig med alderen.

På Instagram har Madonna, der bliver 60 år til august, nemlig delt et billede med teksten 'Savler stadig over en håndtaske', hvor hun sidder topløs med en Louis Vuitton-taske foran sig.

Selvom tasken i sig selv er særpræget med et billede af Mona Lisa på, så er det - måske ikke så overraskende - ikke håndtasken, folk lægger mærke til, når de ser billedet.

Hen over sine bryster har Madonna dog tegnet et kryds med to sorte streger, så hun ikke kommer i karambolage med Instagrams strikte regler om nøgenhed på siden.

Du kan se billedet herunder:

Men billedet deler vandene blandt dem, der følger den blonde sangerinde. Under billedet har hun blandt andet delt hashtaggene #lisbonisfar og #nofriends, da Madonna er flyttet til den portugisiske hovedstad Lissabon, så hendes 11-årige søn David Banda, kunne spille for fodboldholdet Benficas ungdomshold.

Og selvom Madonna klager over ikke at have nogle venner på sit nyeste opslag, så er der mange, der ikke har sympati for hende. Faktisk opfordrer flere hende til at 'blive voksen' og tage en bluse på, fordi det er 'patetisk at vise sine bryster, når man er næsten 60 år'.

- Hvis hun deler sådan nogle provokerende billeder, så skal hun også være klar over, at det vil dele vandene. Jeg elsker hende af hele mit hjerte, men jeg kan ikke lide det her, skriver en brugerne.

- Hvorfor er du nøgen?, skriver en anden.

Men også flere positive kommentarer er kommet.

- Jeg savler over dig, skriver en, mens en anden skriver:

- Jeg vil gerne se alle haterne med de bryster og den taske, når de er 59. Misundelige!