Trodser corona: Heidi holder halloween

Den tyskfødte topmodel plejer at holde et brag af en halloween-fest, og den går heller ikke stille for sig i år

Alle sejl plejer at være sat til, når Heidi Klum inviterer til sin årlige halloween-fest.

Den 47-årige model går normalt all in på uhyggelig udklædninger ved sin gigantiske fest, der sidste år kunne fejre 20 års jubilæum.

I år ser verden noget anderledes ud, end den gjorde 31. oktober 2019. Corona hærger og stort set alt sjov, fis og ballade er aflyst på grund af den frygtede virus.

Men der skal mere end en pandemi til at stoppe tyskfødte Klum fra at fejre den amerikanske højtid, der de seneste år har fyldt mere og mere også på vores breddegrader. Hun har - som vi alle må - tænkt kreativt. Særdeles kreativt, må man sige.

Heidi Klum scorer 16 år yngre teenage-idol

I stedet for at holde et kæmpe party for sine berømte venner og bekendte, er Heidi Klum gået amok i udklædning og udsmykning i sit hjem, så hendes fire børn ikke misser halloween.

'Da det gik op for mig, at det ikke ville være muligt at holde min årlige halloweenfest, vidste jeg, at jeg ville prøve at finde en unik og sjov måde at fejre det på derhjemme med min familie, skriver topmodellen i en mail til det amerikanske medie USA Today.

Det må man sige, at hun har gjort. Klum har kastet sig ud i flere uhyggelige udklædninger, som skal skræmme hendes børn. Resultatet der der blevet en fem minutter lang video ud af.

Temaet i Klums halloween-udklædninger i år er 'gå i et med...' - et tema, der har sat hendes makeupartister på hårdt arbejde, som man kan se på hendes Instagram-profil.

Sidste havde Heidi Klum bogstaveligt talt tarmene udenpå tøjet ved sin legendariske fest, og herunder kan man se de andre mere eller mindre vanvittige kostumer, hun har kunnet ses i gennem tiden.

Se Heidi Klums vilde forvandlinger gennem 20 år her: