Truer: Nægter at optræde

Sangerinden Britney Spears er parat til at holde sig fra scenen, så længe hendes far er værge

Britney Spears er så træt af sin fars rolle som værge og formynder, at hun ikke ønsker at optræde igen, så længe han besidder posten.

I hvert fald hvis man skal tro sangerens advokat, Sam Ingham.

Den opsigtsvækkende kommentar faldt ifølge TMZ i retten tirsdag, hvor farens rolle som værge, som han har bestridt i 12 år, er på dagsordenen. Her opfordrede en advokat for moderen Lynne også faderen til at trække sig.

Ifølge Lynnes advokat er Britney Spears taknemmelig for faderens mangeårige arbejde, men mener samtidig, at det på tide at trække sig. Alternativt vil Britney Spears være nødt til at indlede en arbejdsstrejke, lyder det, hvilket også vil ramme faderen på pengepungen.

Britneys opråb: Vil have far fjernet

Milliontab

Dermed føjes endnu et kapitel til den spegede sag, som Britney Spears selv har anmodet om bliver ført frem i offentlighedens søgelys. Ifølge sangerinden har faren formøblet formuen uprofessionelt.

Ifølge sagens dokumenter skulle Tri Star Sports & Entertainment Group have repræsenteret sangerinden i mere end et årti mod en kommission på fem procent.

Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Det fungerede fint, indtil hun i 2019 holdt en frivillig pause. Ifølge Britney Spears' lejr mailede Tri Star Britneys far, Jamie Spears, i november 2019 og krævede fem procent - men med et minimum årligt salær på lidt over tre millioner kroner.

Sangerinden hævder, at faren accepterede kravene uden at forhandle, hvilket har kostet hende knap to millioner kroner, ud over hvad Tri Star ellers ville have modtaget. Tri Star har siden trukket sig.

Trækker sin far i retten

Accepterer værge

Selvom Britney Spears er en voksen kvinde på 38 år, har hendes far, James Spears, en slags værgeordning, man typisk bruger i forbindelse med at beskytte personer, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv.

Da hun blev indlagt på en psykiatrisk afdeling tilbage i 2007, fik hendes far i 2008 det juridiske ansvar for næsten alt, hvad Britney Spears foretager sig. Han styrer blandt andet hendes økonomi, men snart skal det besluttes, om han fortsat skal indtage denne rolle, eller om virksomheden Bessemer Trust skal indtræde som værge, som sangstjernen selv ønsker.