Trump afvist af Sverige

Stefan Löfven nægter at lægge pres på de svenske domstole, som Trump ellers har bedt ham om for at få rapperen A$AP Rocky ud af fængsel

Den amerikanske rapstjerne A$AP Rocky blev for flere uger siden anholdt og sigtet for vold i Stockholm og siden da har både Trump såvel som andre amerikanske kendisser og politikere brokket sig over rapperens varetægtsfængsling.

Den svenske statsminister giver dog ikke meget for presset.

- Den svenske regering hverken kan eller vil forsøge at påvirke anklagere eller domstole siger Stefan Löfven til det svenske nyhedsbureau TT.

Kommentaren er en slet skjult lussing til Donald Trump, der fredag skrev på Twitter, at han ville gå til Löfven for at få A$AP Rocky ud af fængsel.

- Jeg vil ringe til den meget talentfulde statsminister i Sverige for at se, hvad vi kan gøre for at hjælpe A$AP Rocky, skrev præsidenten fredag.

Udover Trump har verdensstjerner, der blandt andet tæller Kanye West, Kim Kardashian, Post Malone, Justin Bieber, Nicki Minaj og Frank Ocean, presset på for at få løsladt A$AP Rocky.

Mistænkt for overfald

A$AP Rocky, der går under det borgerlige navn Rakim Mayers blev anholdt kort efter midnat 3. juli i Stockholm.

Rapperen er varetægtsfængslet til 25. juli.

Anholdelsen skete, efter han angiveligt havde været involveret i et overfald, men hans advokat hævder, at det skete i selvforsvar.

