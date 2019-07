Trump langer ud efter Löfven i sag om voldstiltalt rapper

USA's præsident, Donald Trump, kritiserer i skarpe vendinger den svenske regering med statsminister Stefan Löfven i spidsen.

Det sker, efter at den svenske anklagemyndighed torsdag valgte at tiltale den amerikanske rapper ASAP Rocky, der angiveligt var involveret i et gadeslagsmål i Stockholm den 30. juni.

- Meget skuffet over statsminister Stefan Löfven for ikke at kunne handle. Sverige har svigtet vores afroamerikanske befolkning, skriver præsidenten i et af flere opslag på det sociale medie Twitter.

Trump har tidligere opfordret Löfven og den svenske regering til at tage affære i sagen, men allerede 20. juli gjorde statsministeren det klart, at ASAP Rocky ikke får særbehandling trods sin stjernestatus i det internationale musikmiljø.

- Den svenske regering hverken kan eller vil forsøge at påvirke anklagere eller domstole, lød det fra Löfven til den svenske avis Expressen.

Han tilføjede, at "alle er lige for loven, selv besøgende fra andre lande".

Men den forklaring er tilsyneladende ikke faldet i god jord hos præsidenten.

- Giv ASAP Rocky hans frihed. Vi gør så meget for Sverige, men det virker til, at det ikke er gensidigt, skriver præsidenten sent torsdag aften.

Han tilføjer, at Sverige bør fokusere på landets egentlige problemer med kriminalitet - et ekko af en tidligere kritik fra præsidenten rettet mod Sverige, der i flere år har kæmpet med organiseret kriminalitet blandt minoritetsmiljøer i større byer.

ASAP Rocky, der har det borgerlige navn Rakim Mayers, har siddet varetægtsfængslet siden 5. juli.

Han er tiltalt for sammen med to andre at overfalde en 19-årig afghanskfødt mand. Selv hævder rapperen, at der var tale om selvforsvar.

Svensk politi har efter varetægtsfængslingen offentliggjort en række billeder af den 19-åriges skader - heriblandt flere læsioner i hovedet.

Foruden Trump har en stribe amerikanske kendisser opfordret til, at ASAP Rocky bør løslades. Det drejer sig blandt andet om rapperne Kanye West og Post Malone samt sangerne Justin Bieber og Frank Ocean.

En talsperson i det svenske statsministerium siger til det svenske nyhedsbureau TT sent torsdag, at det ikke ønsker at kommentere sagen.