Trumps porno-mareridt med i reality-show

Stormy Daniels for 500.000 pund for en uges optagelser af 'Celebrity Big Brother' i England

Den nye sæson af det britiske 'Celebrity Big Brother' får en mere hot deltager end normalt.

TV-selskabet Channel 5 er lykkedes med at hyre porno-dronningen Stormy Daniels, der på det seneste er blevet verdensberømt ved at hævde at have haft en affære med præsident Donald Trump tilbage i 2006.

Nervøs for, at hun skulle tale over sig op til præsident-valget i 2016, betalte Trumps advokat, Michael Cohen, hende, hvad der svarer til 810.000 kr. for at holde mund.

Den storbarmkede blondine får 500.000 pund - ca. fire mill. kr - for at medvirke - men kun i en uge.

Channel 5 havde ikke råd til at give den forlangte pris for en måneds ophold i huset, hvor showet optages.

- Det er et virkeligt kup for showet. Det giver global interesse, siger en kilde for tv-kanalen ifølge daily Star.

Håbet er selvfølgelig, at Stormy Daniels vil tale over sig, mens hun befinder sig i huset, og afsløre nyt om affæren med præsidenten, der fandt sted umiddelbart efter, at hans kone, Melania Trump, havde født deres søn, Barron.

Stormy Daniels har dog allerede lagt en dæmper på forventningerne. Hun siger, hun er forhindret i at tale om Trump med den 'hold kæft'-aftale, hun indgik med Michael Cohen.