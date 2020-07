Tv-kendis ramt af endnu et tab

Den britiske tv-kok Jamie Olives kone, Juliette 'Jools' Norton, har netop haft sin femte ufrivillige abort, siden parrets yngste søn blev født i 2016.

Det fortæller hun i podcasten 'Made By Mamas', da hun bliver spurgt om sit ønske om at give sine fem børn endnu en søskende.

Værten, Zoe Hardman, refererer til en episode i 2018, hvor Jools Norton medvirkede og netop gav udtryk for ønsket om endnu et barn.

- Det vil jeg virkelig gerne have, men jeg har haft tre ufrivillige aborter siden da - den seneste skete for tre uger siden, og nu tænker jeg nej. Jeg ved ikke. Jeg vil gerne, men jeg er nødt til lige at finde ud af, om det psykisk er en god ting at gøre det, svarer Jools Norton.

Jools Norton og Jamie Oliver med hele familien, da den yngste søn River lige var blevet født. Foto: PA Photos

Ifølge Jools Norton ønsker Jamie Oliver sig også endnu et barn, men for både den 45-årige far og 46-årige mor til fem er der tvivl i forhold til, hvor længe det endnu kan lade sig gøre.

Hun fortæller også, at det er svært for hende at være rigtig glad for en graviditet efter de mange tab.

- Jeg er god til at sige 'Okay, jeg er gravid, men det kommer nok ikke til at gå, så jeg fortsætter bare, som om intet var hændt', mens alle andre andre går meget op i det. Jeg er ligesom ikke så positiv omkring det, fortæller hun.

Jamie Oliver og Jools Norton har været gift i 20 år og er sammen forældre til Poppy på 18, Daisy på 17, Petal på 11, Buddy på 9, og River på 3 år.

