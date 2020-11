Tv-kendis smittet med corona: Har svært ved at trække vejret

Larsa Pippen er blevet smittet med coronavirus, og tv-kendissen kæmper i disse dage mod covid-19.

I weekenden fortalte den 46-årige tv-kendis, der var en af hovedpersonerne i den første sæson af realityserien 'Real Housewives of Miami' og også har medvirket i 'Keeping Up With the Kardashians' som tæt veninde af familien, at hun var blevet smittet.

'Jeg har kæmpet mod covid i en uge. Det er ingen joke. Jeg har aldrig følt en smerte som denne,' skrev hun i en story på Instagram, der kort efter blev slettet.

Flere medier havde dog allerede nået at opfange nyheden, og en repræsentant for tv-kendissen bekræfter, at den er god nok.

- Hun har de værste smerter i kroppen og har svært ved at trække vejret. Vi har en læge, der kommer på besøg for at behandle hende, siger personen til HollywoodLife.

Scottie Pippen vandt seks NBA-titler på 17 sæsoner i ligaen. Parret blev gift i 1997, men i 2018 gik ægteskabet i stykker. Foto: Pat Sullivan /Ritzau Scanpix

Larsa Pippen, der har fire børn med NBA-legenden Scottie Pippen, som hun var gift med fra 1997 til 2018, fortalte tidligt i morges dansk tid på Instagram, at hun stadig har det skidt.

'Jeg har haft den værste hovedpine hele dagen. Lige da jeg følte, at jeg fik det bedre, fik jeg det værre,' skrev hun og fortalte samtidig, at hun var i karantæne væk fra sine børn, da en følger spurgte om det.

'Ja, jeg har ikke forladt værelset i ti dage,' lød det.