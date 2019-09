Tv-kok død - blev kun 44 år

Kokken Carl Ruiz, der var kendt fra en stribe madlavningsprogrammer på tv - blandt andet på kanalen Food Network - døde lørdag.

Flere medier - heriblandt New York Times, CNN og Daily Mail - skriver, at han døde, mens han sov, og at dødsårsagen sandsynligvis var et hjerteanfald. Han blev 44 år.

Dødsfaldet bekræftes af Carl Ruiz' egen restaurant i New York - La Cubana - der på deres hjemmeside skriver:

'Ingen ord kan beskrive sorgen over at miste vores elskede ven så pludseligt.'

Carl Ruiz optrådte i mange programmer sammen med sin kollega Guy Fieri, der på Instagram begræder tabet af sin ven og samarbejdspartner.

'Hans mange optrædener på The Food Network - både som stjernekok og som kendisdommer - har gjort ham til et kendt navn', står der på Carl Ruiz' hjemmeside.

Selvom han kun blev 44, nåede Ruiz at arbejde i restaurationsbranchen i 25 år, hvor han hurtigt blev et kendt ansigt i New York og New Jersey.