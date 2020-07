Tv-legendes dødsårsag fastslået

Den amerikanske tv-branche mistede et af de mest kendte ansigter, da Regis Philbin lørdag 24. juli døde i en alder af 88 år.

'Hans familie og venner er evigt taknemmelige for den tid, vi fik sammen med ham - for hans varme, hans legendariske humoristiske sans, og hans enestående evne til at gøre hver dag til noget værd at tale om,' lød beskeden fra familien lørdag.

PEOPLE skrev i den forbindelse, at Regis Philbin døde af naturlige årsager, og nu er det endelig blevet slået fast, hvad der tog livet af ham.

En talsmand for embedslægen i Farmington, Connecticut bekræfter over for flere medier - heriblandt E! News og US Weekly - at dødsåragen var en blodprop i hjertet som følge af en hjertesygdom.

Regis Philbin døde af en blodprop i hjertet som følge af hjertesygdom. Foto: Shutterstock

Tv-verdensrekord

Siden tv-debuten i 1967 har Regis Philbin været vært på et hav af tv-programmer - heriblandt den amerikanske udgave af 'Hvem vil være millionær?', 'America's Got Talent' samt morgenshowet 'Live' fra 1988-2011.

Regis Philbin har også haft flere roller som skuespiller, men ofte medvirker han i film og serier som en karikeret udgave af sig selv. Det har han blandt andet gjort i tv-serierne 'How I Met You Mother', '30 Rock', 'Ugly Betty' og 'Seinfeld'.

Den nu afdøde tv-vært har desuden verdensrekorden i flest timer foran kameraet. Den rekord modtog han i 2004. hvor han rundede 15.188 timer på tv.

I 2009 blev det tal opdateret til at være 16.343 timer.

Den afdøde tv-legende efterlader sig sin kone, Joy, som han giftede sig med i 1970, samt fire børn.