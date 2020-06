Tv-par går fra hinanden

Efter at have medvirket i Netflix-realityserien 'Too hot to handle', opstod der sød musik mellem deltagerne Bryce Hirschberg og Nicole O'Brien, der ellers ikke havde et godt øje til hinanden under optagelserne i den eksotiske villa, hvor det handlede om at holde fingrene fra hinanden og undgå seksuelt samvær, hvis ikke pengepræmien skulle skrumpe.

Siden fandt Hirschberg og O'Brien dog melodien og blev et par, til trods for at de bor i to forskellige dele af USA.

Men forholdet mellem dem kunne dog ikke holde til, at coronavirus forhindrede dem i at ses og besøge hinanden, og de to har nu som konsekvens valgt at gå hver til sit.

Følgerne går amok efter nøgenbillede

Det bekræfter Bryce Hirschberg overfor People.

- Jeg kan bekræfte, at Bryce og Nicole i fælleskab har valgt at gå hver til sit i starten af sidste uge efter flere måneder, hvor de har forsøgt at få et langdistanceforhold til at fungere, siger Bryce Hirschbergs manager på vegne af Bryce til People.

Her ses Bryce og Nicole sammen under en udfordring i 'Too hot to handle'. Foto: Netflix

Ønsker hende det bedste

Her fortæller Bryce også, at han føler, han er gået glip af, hvad der kunne have været et 'fantastisk forhold', fordi han og Nicole nu har følt sig nødsagede til at gå fra hinanden.

- Efter mange forgæves forsøg på at ses på grund af karantæne og lukkede grænser, har vi besluttet os for at komme videre, og vi har besluttet os for, at det at være venner ville være vores bedste løsning på nuværende tidspunkt, siger han og fortsætter:

- Nicole er så dejlig, og under mindre usædvanlige omstændigheder er jeg sikker på, at vi ville have haft et fantastisk forhold. Jeg ønsker hende alt det bedste, for hun fortjener det.

Selvom de to havde brugt tid sammen under showet, begyndte Bryce og Nicole først at date efter showet, som blev filmet i april 2019.

Efter tv-sex for 138.000 kroner: Kæmpe forvirring

Det var under en tur til Mexico med resten af castet, at parrets kemi virkelig spirrede.

- Han var ikke rigtig min kop te til at starte med. Men efter jeg lærte ham bedre og bedre at kende, skabte vi et reelt bånd og en forbindelse, sagde Nicole til OprahMag.com i april og fortalte videre, at de holdt kontakten, selvom de var adskilt grundet coronavirus.

Selvom en del par fandt sammen under deres deltagelse i 'Too hot to handle', er det kun deltagerne Harry og Francesca, der fortsat er sammen i dag. De blev kendt for at være det par, der brugte mest af præmiepuljen ved ikke at kunne holde fingrene fra hinanden. Faktisk knaldede og kyssede de for hele 138.000 kroner.

Knaldede for 138.000 kr. på tv: Nu er de forlovet