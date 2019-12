Tv-skuespilleren René Auberjonois er død af lungekræft

Den amerikanske skuespiller René Auberjonois er død af lungekræft i en alder af 79 år. Auberjonois døde søndag.

Det oplyser hans søn, Remy Auberjonois, til CNN.

René Auberjonois var bedst kendt for sine utallige tv-roller i blandt andet "Star Trek: Deep Space Nine" og "Boston Legal", men han lavede også teater og optrådte i film. Blandt andet som militærpræsten Father John Mulcahy i Robert Altmans film "Mash" fra 1970.

Samme år modtog René Auberjonois en Tony Award for sin rolle i Broadway-musicalen "Coco" om designeren Coco Chanel med Katharine Hepburn i hovedrollen.

Auberjonois var to gange nomineret til en Emmy. Første gang var i 1984 for sin birolle som guvernørens stabschef, Clayton Endicott III, i komedieserien "Benson".

Han blev nomineret igen i 2001 for sin gæsteoptræden som dommer i dramaet "The Practice" om et advokatfirma i Boston.

Fra 2004 til 2008 medvirkede han i fem sæsoner af "Boston Legal" - en spinoff-serie af "The Practice".

I en udtalelse kalder Remy Auberjonois sin far en "stolt, progressiv og fuldendt professionel og håndværker".

Han roser også sin far for det arbejde, han udførte for Læger Uden Grænser.

- Han var gift med min mor i 56 år. Han var en dedikeret far og bedstefar, og han havde en fantastisk humor, udtaler Remy Auberjonois ifølge CNN.

René Auberjonois spillede Odo i alle syv sæsoner af "Star Trek: Deep Space Nine" i 1990'erne.

"Star Trek"-kollegerne William Shatner og George Takei har reageret på nyheden om Auberjonois' død på Twitter.

Takei kalder ham "en fantastisk, omsorgsfuld og intelligent mand".

- Han vil blive savnet, skriver George Takei.

- Når jeg ser op på stjernerne, vil jeg tænke på dig, ven.