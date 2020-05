Tv-stjerne anholdt for at købe sex

Den 51-årige Paolo Roberto, der er en meget kendt tv-stjerne i Sverige, hvor han blandt andet har stået i spidsen for den svenske udgave af 'Robinson Ekspeditionen' og har medvirket i 'Vild med Dans' og som vært for både sportsprogrammer og rejseprogrammer, blev natten til fredag anholdt af politiet i Stockholm for at købe sex.

Det skriver flere svenske medier heriblandt Aftonbladet og Expressen, og Paolo Roberto taler selv ud om den pinlige sag til TV4, hvor han blandt andet siger:

- Jeg har købt sex, men det er første gang, jeg har gjort det.

Det er totalt breaking news i de svenske medier, hvor historien pryder toppen af alle medier. Paolo Roberto er nemlig også tidligere kendt for sin glimrende karriere som bokser. Roberto har også været både svensk og nordisk mester i taekwondo samt svensk mester i kickboksning.

Paolo fotograferet med sin tidligere kone Lena. Foto: Ritzau Scanpix.

Det er skamfuldt

I interviewet fortæller Paolo Roberto, at det altid lykkes for ham at ødelægge alt for sig selv, når han har det aller bedst.

- Denne her gang er det lykkedes for mig at finde det, som jeg selv synes, er det mest beskidte, der findes. Og det sker, fordi jeg vil bedøve et hul i mig-, fortæller Paolo Roberto.

TV4-værten spørger herefter Roberto, hvad han synes er beskidt ved prostitution, og hertil svarer Roberto:

- Du køber en kvindes krop, måske er hun tvunget til at være der. Hun er der jo ikke, fordi hun synes, at det er behageligt, siger Paolo Roberto og tilføjer:

- Jeg har ikke tænk over, hvem kvinden er, eller hvor hun kommer fra. Men det gør jeg nu. Og det er her skammen ligger. Den kan man bare ikke tale bort. Jeg har gjort det her. Og folk er utrolig vrede på mig. Og det er berettiget, siger Paolo Roberto.

Ifølge oplysninger til Aftonbladet kommer kvinden fra et af Europas fattigste lande. I forbindelse med politiets efterforskning er det kommet frem, at Paolo Roberto betalte kvinden 1500 svenske kroner for et samleje.

Anholdt midt i Stockholm

Anholdelsen af Paolo Roberto blev foretaget natten til fredag, hvor politiet i Stockholm gennemførte en razzia mod en adresse i bydelen Östermalm i centrum af Stockholm.

Elleve personer er blevet sigtet i forbindelse med sagen.

- De vil blive dømt for køb af seksuelle tjenester. Straffen for den forbrydelse er bøder eller fængsel i op til et år, fortæller politiets talsmand Mats Erikson til den svenske avis Expressen.

Paolo Roberto har indrømmet, at han var en af de anholdte og sigtede.

Og i de svenske medier oplyses det nu, at det allerede fået alvorlige konsekvenser for Roberto. Han er nemlig netop blevet fyret som programleder for næste års udgave af reality-serien 'Farmen'.