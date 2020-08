Tv-stjerne arbejder som tjener

Der er ingen grund til ikke at holde sig i gang, selvom man er en verdenskendt tv-stjerne.

Den 17-årige Gaten Matarazzo, der er blevet kendt efter medvirken i den populære serie 'Stranger Things', er gået i gang med at være tjener hos en lokal restaurant ved Long Beach Island, hvor flere af hans familiemedlemmer også er ansat.

Det skrive Hollywood Reporter, der har fået det bekræftet af Gaten Matarazzos manager.

Stjernen holder sig i gang, mens produktionen er på pause. Foto: Netflix

Ifølge dem arbejder stjernen, der har rollen som Dustin Henderson i serien, med både hat og maske på, men det har altså ikke stoppet folk i at genkende ham.

Tidligere på året var hele holdet samlet for at læse manuskript igennem til den nyeste sæson, men kort efter brød corona for alvor ud i USA og satte en stopper for produktionen.

Det er stadig ikke meldt ud, hvornår man igen vil begynde at filme til den fjerde sæson af serien.