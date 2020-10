Tv-stjerne arresteret for kvælningsforsøg

Den 39-årige skuespiller Zachery Ty Bryan, der spillede den ældste søn i familie-tv-serien 'Ti Tommelfingre', blev fredag i Oregon arresteret på baggrund af mistanke om voldeligt overfald og kvælningsforsøg begået mod en 27-årig kvinde.

Zachery Ty Bryan i politiets varetægt. Foto: Lane County Sheriff's Office

Det skriver flere medier - blandt andre Entertainment Weekly og People Magazine.

'En undersøgelse har vist, at Bryan under skænderiet angiveligt har overfaldet ofret, forhindret hende i at trække vejret og taget hendes telefon, da hun forsøgte at ringe til politiet,' lyder det fra en politi-talsperson ifølge People, der skriver, at kvinden og Bryan var i et forhold.

Bryan blev arresteret uden for sin lejlighed, mens kvinden havde søgt tilflugt hos en nabo.

Zachery Ty Bryan i 'Home Improvement', som serien hed i USA. Foto: Touchstone Television/courtesy Everett Collection

For to uger siden blev Bryan skilt fra sin kone, Carly, med hvem han har fire børn.

Zachery Ty Bryan blev kendt for sin rolle som sønnen Brad Taylor i 90'er-tv-serien 'Home Improvement', der havde Tim Allen i hovedrollen og i Danmark blev sendt under titlen 'Ti Tommelfingre'.

I serien følger man ægteparret Tim og Jill Taylors daglige liv med tre sønner og masser af fart over feltet.

Tim har et tv-program med håndværker-råd og reparationer med kammeraten Al, men det, de fleste husker showet for, er, hvor elendig Tim Taylor egentlig er med reparationer i hjemmet, og hvor ofte det går galt for ham.

