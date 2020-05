TV-stjerne: - De smed æg på min Lamborghini

Da tv-stjernen Joakim Lundell for nylig kørte ned til en butik for at købe Red Bull, opdagede han efter sit indkøb, at nogle ukendte gerningsmænd havde kastet æg på hans dyre italienske luksusbil, en kun et år gamle Lamborghini.

Det fik ham til at lægge en video ud på sin Instagram, hvor han viser sin Lamborghini frem fuldstændig overdænget med æg visse steder på den dyre bil.

I videoen siger Joakim Lundell følgende:

'Der er nok nogle, der er misundelige. Og så skal de kaste æg på min bil. Men ved I hvad. Jeg tager da bare hjem og vasker bilen. Og hvis der er noget, der er gået i stykker på bilen, så har jeg en god forsikring. Jeg er ligeglad med jer'.

Det skriver den svenske avis Expressen, der også har lagt Joakim Lundells Instagram-video ud, som du kan se her.

Herunder kan du se Joakims flotte Lamborghini på den dag, han købte den i 2019.

artiklen fortsætter under billedet

Sammen med sin hustru Jonna Lundell driver Joakim Lundell i øvrigt Sveriges næststørste Youtube-kanal. I februar 2017 startede han også Youtube-kanalen 'Joakim Lundell', hvor man kan høre hans egen musik og se diverse klip, der er relateret til musikken.

På tv har Joakim Lundell medvirket i sine egne reality-serier sammen med sin kone Jonna, heriblandt 'Jocke og Jonna i nød og lyst' og 'Jocke og Jonna møder' samt flere andre.

Herunder kan du se Jonna Lundell sidde på Lamborghinien.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I marts 2020 medvirkede Joakim Lundell som muldvarp i den svenske version af reality-programmet 'Big Brother'.