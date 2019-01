Tv-stjerne død: Blev kun 54 år

Den australske skuespiller Darius Perkins, der fik sit gennembrud i 'Neighbours'-serien, døde onsdag af kræft. Dødsfaldet blev bekræftet lørdag.

Det skriver en lang række britiske og internationale medier - blandt andre The Sun, The Mirror, Daily Mail og The Independent.

I 'Neighbours' spillede Perkins rollen som Scott Robinson, da showet havde premiere i 1985 på australske Channel Seven.

Darius Perkins i rollen som Scott Robinson i 'Neighbours'. Foto: TEN

Da serien senere blev overtaget af Network Ten, blev Perkins skiftet ud med Jason Donovan.

Udover sin gennembrudsrolle i 'Neighbours' havde Perkins i sin karriere roller i en række andre populære, australske tv-serier - blandt andet 'Home And Away', 'A Country Practice' og 'The Sullivans'.

Darius Perkins (i øverste venstre hjørne) var en del af det oprindelige hold i den voldsomt populære 'Neighbours'-serie. Foto: Fremantle Media/REX/Shutterstock

Perkins' tidligere 'Neighbours'-kollega David Clencie, der spillede rollen som Kylie Minogues karakter Charlene Robinsons kusine, var til det sidste tæt på Perkins og fortæller til avisen Herald Sun, at han har mistet en nær ven.

- Jeg er trist og helt knust over at have mistet min kammerat. Vi havde et fantastisk venskab. Vi var venner til det sidste, siger Clencie ifølge Herald Sun.

I 2013 og 2014 gjorde Darius Perkins comeback i 'Neighbours' - denne gang i rollen som Marty Kranic.