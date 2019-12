Tv-stjerne efter otte års sexløst ægteskab: Nu er hun på net-dating

Den kendte britiske tv-vært Ulrika Jonsson blev efter 11 års ægteskab i april måned skilt fra sin ægtemand Brian Monet. Ulrika Jonsson har tidligere forklaret, at der var en periode på otte år i ægteskabet, hvor hun og hendes ægtemand kun havde sex en enkelt gang. Men her nu mere end et halvt år efter skilsmissen melder Ulrika Jonsson nu ud, at hun er parat til at søge nye græsgange.

Den 52-årige tv-stjerne er nemlig blevet ansigt udadtil for jule-kampagnen for dating app'en Lumen. Det er naturligvis noget, som hun får betaling for. Men hun har også i den anledning personligt oprettet en dating-profil på Lumen, hvor hun søger passende mænd til dating-oplevelser med gode grin, sjov og ballade og intimitet.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, og The Sun

Ulrika Jonsson har udtalt, at hun har været nødt til at følge med tiden med henblik på dating i den digitale tidsalder, efter afsløringerne omkring den manglende sex i hendes tidligere ægteskab.

Til Metro har Ulrika Jonsson tidligere udtalt sig om, hvorledes den manglende sex i ægteskabet fik hende til at føle sig:

- Det havde en meget skadelig virkning på mig. Jeg begyndte at tage afstand fra mig selv og min krop. Jeg følte mig frastødende og begyndte at lukke ned som person både fysisk og psykisk.

Sex er et menneskeligt behov

Og til Metro fortæller hun nu følgende:

- Jeg mener, at intimitet er altafgørende. Vi ved alle sammen, at når et forhold modnes, så er sex ikke længere noget med, at man svinger rundt i lysekronerne. Og jeg har altid følt mig tryg ved det faktum. Men der er altså nødt til at være noget intimitet i et forhold, hvis det skal fungere. Der er dog undtagelser, hvis man f.eks. har aftalt ikke at have sex, eller hvis en af parterne er syg, fortæller Ulrika Jonsson og tilføjer:

- Jeg troede, at jeg kunne leve uden sex. Men efter at have forsøgt i så mange år, har jeg konstateret, at det er et fundamentalt menneskeligt behov - at have den slags nærhed med et andet menneske.

Mor til fire børn

På sin profil på dating-siden Lumen, der specialiserer sig i dating for folk over 50 år, skriver Ulrika Jonsson, at hun er et rart og elskværdigt menneske, der ønsker at en ny fase i hendes liv begynder. Det er et 'must' for Ulrika Jonsson, at eventuelt interesserede mænd også holder af hunde. Og hun ønsker på ingen måde kontakt med arrogante mænd.

Ulrika Jonsson, der er skilt tre gange og mor til fire børn, skriver blandt andet på sin profil:

'Jeg har brugt hele mit liv på at gøre plads til mine børn. Det ville være rart at finde et menneske, der vil gøre plads til mig. Jeg elsker landlige omgivelser samt fred og ro. Jeg elsker også at drikke rom og rioja, men ikke på samme tid. Jeg er en fabelagtig danser, når jeg har fået lidt at drikke'.

Den kendte tv-værtinde Ulrika Jonsson blev født i Sollentuna i Sverige i 1967. Som ung kvinde flyttede Ulrika Jonsson til England, hvor hun allerede som 22-årig i 1989 fik sit første tv-job som vejr-pige i det populære program 'Good Morning Britain'. Siden er det gået slag i slag med tv-opgaver for BBC og som tv-værtinde for store programmer som 'Gladiators' og 'Shooting Stars'.

Her i den britiske avis The Sun udtaler Ulrika Jonsson sig endnu mere detaljeret om sit dating-liv.