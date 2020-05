Tv-stjerne efter sex-skandale: Har mistet alt

Den svenske tv-stjerne Paolo Roberto, der blev anholdt for at købe sex, 'taler' ud på Facebook - nu vil han søge hjælp

På ganske få dage har den 51-årige svenske tv-stjerne Paolo Roberto næsten mistet alt, hvad han har arbejdet hårdt for i mange år. Det sker, fordi han natten til fredag blev snuppet på fersk gerning af politiet, mens han var på besøg hos en prostitueret i en lejlighed i det centrale Stockholm.

Paolo Roberto har på et tidspunkt stået i spidsen for den svenske udgave af 'Robinson Ekspeditionen' og har medvirket i 'Vild med dans' og været vært for både sportsprogrammer og rejseprogrammer. Han har også sin egen virksomhed, hvor han sælger italienske mad-produkter.

Men nu falder hele korthuset. I Sverige falder hammeren nemlig hårdt, hvis man er sigtet for at købe sex.

Tv-stjernen Paolo Roberto ses her i midten som deltager i den svenske udgave af 'Vild med dans'. Ritzau Scanpix

Allerede i går kom det frem, at han er blevet fyret som programleder for næste års udgave af realityserien 'Farmen'. Han har fået sparket fra TV4, mens Rix FM også afbryder deres samarbejde med Roberto. Det kendte varehus K-Rautas har stoppet en kampagne, hvor Paolo Roberto medvirker. Og detailvirksomheden Coop har også meldt ud, at de ikke længere vil sælge Robertos produkter.

Expressen og Aftonbladet

Den kendte tv-vært er selv udmærket klar over, at hans natlige besøg hos en prostitueret vil få alvorlige konsekvenser for ham, selv om han i et interview med TV4 udtalte, at det var første gang, at han nogensinde havde besøgt en prostitueret.

- Jeg har købt sex, men det er første gang, jeg har gjort det.

Her ses tv-stjernen Paolo Roberto på den røde løber yderst til venstre i billedet i forbindelse med en tv-prisfest i Stockholm. Foto: Ritzau Scanpix

Paolo Roberto har lagt et meget personligt opslag ud på Facebook, hvor han taler ud om sagen, der på få dage fuldstændigt har ændret hans liv. Her skriver han følgende:

'Når jeg er mest lykkelig i mit liv, så lykkes det altid at sparke benene væk under mig selv. Nu sker det igen, og den her gang er der ingen tilgivelse. For at knuse sig selv er en lang proces, der kræver total hengivenhed. Det betyder, at du er nødt til at gå 100 procent imod det, som du står for.'

'Det betyder, at du må miste enhver gnist af håb. Det betyder, at du må være ligeglad med alle former for moral, som du nogensinde har stået for. Det betyder, at du mister al den kærlighed, du har fået. Det betyder, at du har været illoyal mod alle, som du har været loyal imod. Det betyder, at du er intet. Jeg er helt enkelt en parasit, der skal udryddes.'

'I nat har jeg taget en rigtig dum beslutning, der kommer til at tage min kærlighed fra mig, mine børns respekt, mine virksomheder, tv-kontrakter samt alt, hvad jeg har kæmpet for i mange år. Og ved I hvad? Det fortjener jeg. Nu er det tid til en gang for alle at søge hjælp, så jeg kan få repareret hullet i min sjæl'.

Anholdt midt i Stockholm

Anholdelsen af Paolo Roberto blev foretaget natten til fredag, hvor politiet i Stockholm gennemførte en razzia mod en adresse i bydelen Östermalm i centrum af Stockholm.

11 personer er blevet sigtet i forbindelse med sagen.

- De vil blive dømt for køb af seksuelle tjenester. Straffen for den forbrydelse er bøder eller fængsel i op til et år, fortæller politiets talsmand Mats Erikson til den svenske avis Expressen.

Kendt bokser

Paolo Roberto er også i Sverige kendt for sin glimrende karriere som bokser, hvor han to gange har kæmpet om selve VM-titlen. Roberto har også været både svensk og nordisk mester i taekwondo samt svensk mester i kickboksning.

