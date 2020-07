Tv-stjerne hyldet for 'ærligt' bikini-billede

Det er ikke længere sejt kun at vise de polerede billeder frem på sociale medier.

Det er tv-personligheden og tidligere skuespiller Jacqueline Jossa et levende bevis på, efter fans har hyldet hendes ærlige bikini-billeder, hvor hun viser frem, hvordan en normal størrelse large ser ud.

Den skønne mor til to viste frem på Instagram, hvordan hun ser ud i bikini fra to forskellige vinkler.

Den tidligere 'EastEnders'-stjerne og vinder af 'I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here' forklarede til sine fans, at hun nu havde lært at elske sin krop, selvom det har taget noget tid at vænne sig til den.

I opslaget fortæller den 27-årige, at hun nu har fundet selvtilliden til at medvirke i et foto-shoot i bikini, som hun tidligere har sagt nej til.

Bikini uden frygt

Til sine 2.8 millioner fans på Instagram opfordrede hun derfor til, at fans ikke skal lade sig slå ud af 'perfekte' billeder på sociale medier, fordi det hele handler om vinkler og lys.

'Det har taget noget tid, men nu elsker jeg begge vinkler', skriver hun indledningsvist til opslaget, der viser hende i bikini i to forskellige poseringer.

'I kender mig alle sammen, og jeg er så normal, som man kan være. Jeg er en arbejdende mor, der er en størrelse large, og jeg kan ikke gå rundt og se perfekt ud hele tiden. Det har jeg accepteret, og det er fint.

'Det her er en påmindelse om, at alle os kvinder har en krop, der er en bikini-krop. Og det der perfekte billede på Instagram er ikke altid virkeligheden. Nogle gange er det bare gode vinkler og lys. Jeg har tidligere sagt nej til at lave billeder i bikini, fordi jeg ikke følte mig helt tilpas. Men jeg har ombestemt mig, og jeg har besluttet, at jeg vil skabe noget, som jeg har det godt i, og jeg har kun villet lave de her billeder, hvis de var ægte og ærlige', skriver hun.

Elsker ærligheden

Flere hundrede fans har allerede skrevet til tv-personligheden om, at de er glade for at se, hvordan hun deler ærlige billeder.

'Du er min slags kvinde! Jeg elsker din ærlighed. Og jeg elsker din normale størrelse, så har jeg det også bedre med at være den størrelse. Det er okay ikke at være slank', skriver en.

'Fantastisk, smuk. Jeg kan ikke vente med at se flere bikinier og købe dem', skriver en anden.