Tv-stjerne i sorg: Kæresten pludseligt død

Den amerikanske tv-stjerne Bethenny Frankel, der er mest kendt for sin medvirken i 'Real Housewives of New York', er i sorg, efter hun har mistet sin kæreste, den 51-årige finansmand Dennis Shields.

Dennis Shields blev fredag fundet død i sit hjem i Trump Tower i New York. Angiveligt som følge af en overdosis af det smertestillende middel OxyContin.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt New York Post.

Ifølge mediet mistede Dennis Shields bevidstheden kort tid efter, at han havde taget medicinen.

Læger blev hurtigt tilkaldt til hans lejlighed i Trump Tower, men her stod hans liv desværre ikke til at redde. Han blev erklæret død på stedet.

Bethenny Frankel og Dennis Shields har været venner gennem mere end 30 år og on/off-kærester de sidste år.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her ses Bethenny Frankel og Dennis Shields sammen. De to har været venner i mange år og også dannet par i flere år. Foto: All Over Press

Kendt amerikansk skuespiller død

Mit livs kærlighed

I en officiel erklæring bekræfter Jill Shields, Dennis Shields' ekskone, det tragiske dødsfald. De to har flere børn sammen.

'Dennis er - og vil altid være - mit livs kærlighed. Hans sjæl vil leve videre i vores børn. Vær sød at respekter vores families privatliv i denne tid', lyder det i erklæringen.

51-årige Dennis Shields har for nylig fortalt om sit forhold til Bethenny Frankel i et interview i podcasten 'Listen Up Show with Mitchell Chadrow'.

Se også: Amerikansk reality-stjerne død - blev 31 år

Her lagde han ikke skjul på, at han var utrolig glad for den smukke reality-stjerne.

- Hun er fantastisk. Hun er en god mor. Hun er en god person. Hun er virkelig, virkelig klog. Hun er fantastisk på alle måder, sagde han i interviewet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Bethenny Frankel er mest kendt for sin medvirken i tv-programmet 'Real Housewifes of New York'. Foto: All Over Press

Her fortalte han også, at romancen mellem de to blomstrede op, efter han var blevet skilt.

- Vi har været venner under hele mit ægteskab - ikke mere end venner. Men lige efter Jill og jeg blev separeret, begyndte Bethenny og jeg at date, og vi har været sammen on/off siden da i fire år, lød det fra den 51-årige i interviewet.

Shields har også flere gange gjort sin éntre i 'Real Housewives of New York', hvorfor de opmærksomme seere nok vil kunne genkende ham.

Personligt gjorde han karriere indenfor finansverden. I 2000 etablerede han selskabet LawCash. Derudover er han også grundlæggeren af Esquire Bank.

Se også: Realitystjerne er død: Blev kun 28 år