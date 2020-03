Tv-stjerne: Jeg er testet positiv

Endnu en kendt skuespiller er blevet testet positiv for coronavirus.

Denne gang er der tale om den norske 'Game of Thrones'-stjerne Kristofer Hivju, der i serien spillede rollen som Tormund Giantsbane.

Det afslører han selv på Instagram.

- Hilsner fra Norge. Jeg er ked af at sige det, men i dag har jeg testet positiv for covid-19, coronavirus. Min familie og jeg er i selvisolation derhjemme så længe, det er nødvendigt. Vi har det godt – jeg har kun milde symptomer på forkølelse, skriver den 41-årige skuespiller, der fortsætter:

- Der er mennesker, som i højere grad er i risikozonen, og for hvem denne virus kan være en sønderknusende diagnose. Så jeg opfordrer jer alle til at være ekstremt påpasselige; vask jeres hænder, hold halvanden meters afstand fra andre, gå i karantæne; bare gør alt hvad I kan for at hindre denne virus i at sprede sig.

Han opfordrer alle til at følge myndighedernes anvisninger for at beskytte hele samfundet og især dem, der befinder sig i risikozonen.

- Sammen kan vi bekæmpe denne virus og undgå en krisesituation på vores hospitaler, skriver han.

Blandt smittede kendte finder man også Tom Hanks og Idris Elba for at nævne nogle.