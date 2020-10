Tv-stjerne lancerer duftlys: - Lugter af mine testikler

'The Grand Tour'- og tidligere 'Top Gear'-vært Jeremy Clarkson har åbnet sin egen netbutik 'Diddly Squat Farmshop' i forbindelse med det nye Amazon-tv-show 'I Bought a Farm', og nu har han kastet sig ud i at fremstille sine egne duftlys - med en dunst af testikler.

Lyset kalder han 'Det lugter som mine testikler', hvis navn for nogle måske lyder bekendt.

Jeremy Clarkson lægger da heller ikke skjul på, hvor han har fået idéen fra.

- Tag den, Gwyneth Paltrow, siger Clarkson, hvorefter han stikker næsen ned i lyset og tager en dyb indånding.

- Mmh, en fantastisk lugt af pungen, udbryder han selvtilfreds.

Og Jeremys fans er ellevilde:

'De kommer til at flyve af hylden, Jeremy.'

'Jeg køber dem alle sammen'.

'Kan de fragtes internationalt?'

Vagina- og orgasmelys

Skuespilleren Gwyneth Paltrow har flere gange trukket overskrifter med sine kontroversielle produkter fra hjemmesiden Goop.

Artiklen fortsætter under billedet...

Siden Gwyneth Paltrow lancerede sin livsstilsvirksomhed Goop i 2008, har hun været under skarp kritik for pseudovidenskabelig markedsføring. Foto: Mario Anzuoni / Ritzau Scanpix

I starten af 2020 lancerede hun - foruden den stærkt kritiserede dokumentarserie om Paltrows livsstilsverden 'The Goop Lap' - duftlyset 'Det lugter som min vagina', der hurtigt blev udsolgt, hvorfor hun senere lancerede lyset 'Det lugter som min orgasme'.

Mere problematisk er de pseudovidenskabelige produkter som jadesten eller 'vagina-æg', sex-støv og skededampere, der påstås at have healende kræfter.

Påstandene afvises bredt i den lægefaglige verden - ikke nok med at produkterne ikke har den ønskede effekt, så kalder den danske læge Ida Donkin flere af Paltrows produkter for 'decideret farlige' over for DR.

Om Clarksons 'nosse-lys' bliver lige så populære må tiden vise. Indtil videre kan de kun fås, hvis man besøger butikken fysisk, men hvis de bliver populære nok sættes de til salg i netshoppen.