Tv-stjerne: - Min far ser yngre ud end mig

Den britiske tv-vært for det populære morgenprogram 'Good Morning Britain', 55-årige Piers Morgan, lagde for to dage siden et billede ud på Instagram af sig selv sammen med sin far, Glynne, og sin datter Elise.

Med billedet ønskede Piers Morgan at sige tillykke med fødselsdagen til sin stedfar,Glynne, som han imidlertid altid har betragtet som sin far, fordi hans rigtige fra døde, da Piers Morgan kun var 11 måneder gammel. Herefter blev Glynne gift med Piers Morgans mor Gabrielle.

Det skriver flere britiske medier heriblandt Mirror

Til billedet skriver Piers Morgan følgende:

'Tillykke med fødselsdagen til min far, der ser yngre ud end mig hvert år. Dette billede blev taget i St. Tropez sidste år, hvor vi alle også skulle have været i år i denne uge og helt sikkert ville have fejret fødselsdagen med en frokost i Club 55. I stedet skal vi chatte sammen lidt senere. Sådan er det nye liv'.

Blandt tv-værtens 1,1 million følgere på Instagram er der mange, der roser Piers Morgans far Glynne til skyerne for hans ungdommelige udseende. Ingen af de britiske medier nævner dog, hvor gammel Glynne er. Men han er angiveligt i 70' erne, når man tænker på, at Piers Morgan er 55 år gammel.

En følger skriver således om billedet:

'Wow. Han ligner din bror - ikke din far. Gode gener.'

En anden skriver:

'Han ser faktisk yngre ud end dig'.

En tredje skriver:

'Han ser altså ikke gammel nok ud til at være din far. Men tillykke med fødselsdagen til ham'.

En fjerde skrev:

'Sikken en flot mand din far er. Tillykke med ham.'