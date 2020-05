Tv-stjerne: Noget bed mig på brystet

Den 49-årige britiske Amanda Holden, der her i Danmark især er kendt som mangeårig dommer i talent-programmet 'Britains Got talent', deltog tidligere i dag i London i et live-radioprogram på radio Heart FM. Det gik imidlertid helt galt, da hun pludselig følte, at hun blev bidt på brystet af et insekt midt i udsendelsen.

Herefter begyndte Amanda Holden desperat at tage sin hånd ned i sin egen udskæring angiveligt for både at dræbe insektet og måske også for at klø sig efter insekt-biddet.

Senere på dagen lagde Amanda Holden en lille video ud på sin Instagram-profil, hvor hun viser den mærkelige episode. Til videoen skriver Amanda kort og godt:

'Noget bed mig på b......'

Det havde ellers havde været en meget aktiv dag for den 49-årige Amanda, der havde fået tiden til at gå tidligere på dagen i sin coronakarantæne ved at være meget aktiv på det sociale medie TikTok.

Her havde hun gennemført diverse såkaldt TikTok udfordringer.

For nylig lavede Amanda Holden også en TikTok-video, hvor hun går gennem sit eget køkken, mens hun smækker med diverse døre samtidigt med, at hun lytter til Phil Collins berømte nummer 'In the Air Tonight'.