Tv-stjerne taler ud om analkræft

Det var under et rutinebesøg hos sin gynækolog, at tv-stjernen Marcia Cross fik beskeden om, at hun havde analkræft.

Efter at have gennemgået kemoterapi og stråling, har Marcia Cross, bedst kendt for sin rolle som Bree i serien Desperate Housewives, valgt at stå frem med sin historie for at være med at til nedbryde det tabu, der tit er forbundet med analkræft.

Det fortæller hun til CBS News.

- Jeg ved, at der er folk, der skammer sig. Du har kræft! Skal du så pludselig også skamme dig over, hvor den kræft sidder? Som om du har gjort noget forkert, fordi kræften sidder i dit anus. Jeg mener, helt ærligt, der er nok på din tallerken, fortæller hun i tv-interviewet.

Men det at bruge ordet 'anus' har taget tid for Marcia Cross. Det var en overvindelse for skuespilleren at bruge ordet så frit.

- Selv for mig tog det lidt tid. Anus, anus, anus. Du bliver bare nødt til at vænne dig til at sige det, lyder det.

Ville aldrig have fortalt det

I interviewet bliver den prisvindende skuespiller spurgt om, hvordan hendes karakter fra Desperate Housewives mon ville have reageret på diagnosen.

- Hun ville ikke have fortalt det til en eneste sjæl, fortæller hun.

Og hun mener, at de fleste mennesker har det sådan. Og det er noget, der gør ondt på hende.

Ifølge studier fra CDC er HPV-virusen skyld i mere end 90 procent af al analkræft.

Den samme virus kan også være skyld i kræft i kønsdelene og halsen, og det kan sprede sig gennem sex eller kontakt med hud.

Marcia Cross er sikker på at karakteren Bree Van Dekamp aldrig ville have delt nyheden om analkræft. Foto: AP/Jason Redmond

Reddede livet med årlig undersøgelse

Marcia Cross afslører i interviewet, at det var hendes årlige undersøgelse af endetarmen, der endte med at redde hendes liv.

- Du kan godt sige, at det er pinligt eller ikke specielt rart, men mange ting i livet er ikke sjove, men du kan godt klare det.

I 2009 fik Marcia Cross mand Tom Mahoney konstateret kræft i halsen og begyndte på kemo. Hvad parret dog ikke vidste var, at den virus, der startede Tom Mahoneys forløb med kræft også kan være det, der har forårsaget skuespillerens kræft.

I USA har man en forventning om, at der i 2019 vil være 8300 mennesker, der bliver diagnosticeret med analkræft.

Dog kan de fleste former for HPV-virus blive udryddet, hvis man bliver vaccineret.

Derfor har Marcia Cross også besluttet at hendes to tvillingepiger skal have HPV-vaccinen.

I dag har skuespilleren det langt bedre.

- Jeg føler, at jeg er normal igen. Jeg tror aldrig, at jeg vil tage livet for givet. Nu er jeg hende, der skriger af glæde, når jeg går ud på toilettet. Det er så skønt, at min krop kan det. Jeg er meget heldig, lyder det i interviewet.