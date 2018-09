Tv-stjerne udsat for uhyggeligt tyveri: - Vi blev gasset

Tv-værten Richard Hammond og hans kone er overbeviste om, at de blev gasset under tyveriet

Den engelske tv-stjerne Richard Hammond, der er kendt som vært på 'Top Gear', og hans kone Mindy Hammond er blevet udsat for et foruroligende tyveri i deres luksusvilla i Saint-Tropez i Frankrig, mens de selv lå og sov.

Det fortæller Mindy Hammond til Sunday Express.

Ifølge hende lå hele familien samt en række gæster og sov, da tyveriet skete.

- Tyvene var i alle soveværelserne. De gik rundt, lige hvor de havde lyst til, i hvert eneste værelse, og de åbnede og lukkede skufferne, ledte i håndtaskerne og så videre, siger hun og fortsætter.

- Man skal være rimelig selvsikker for at gøre det og være sikker på, at folk ikke vågner. Den morgen sov jeg til klokken otte. Jeg vågnede ikke engang af Richards snorken. Ingen var vågne.

Richard Hammond sammen med sin kone Mindy. Foto: Ian West

Derfor arbejder politiet ud fra en teori om, at familien muligvis er blevet gasset.

- Jeg er ret sikker på, at vi er blevet gasset eller noget lignende. Når jeg tænker tilbage, kan jeg huske, at jeg tænkte over, at det var underligt, og at jeg bemærkede, at vores dør til soveværelset var åben, da vi vågnede. Det samme var alle andres, siger Mindy Hammond.

Richard Hammond er især kendt for sin værtsrolle i 'Top Gear'. Foto: Wenn

Manglede ur

Det var først godt op ad formiddagen dagen efter, at det gik op for familien, at de havde været udsat for et tyveri. Her opdagede deres datter, at hun manglede et ur.

- Vi indså ikke, at noget var galt, før Willow (datteren, red.) ikke kunne finde sit ur den følgende dag. Men vi troede, at hun bare havde efterladt det et sted. Det var ikke før, jeg sammen med de andre mødre tog børnene med til stranden, og Richard ringede og sagde: 'Har I tjekket jeres tasker'?. Vi kiggede alle i vores tasker og punge, og alle pengene var væk. Intet andet var blevet stjålet, siger Mindy Hammond.

Efterfølgende fandt de ligeledes ud af, at nabohuset også havde været udsat for et lignende tyveri. Politiet blev derfor tilkaldt og patruljerer nu hyppigt området.

Det er nemlig langt fra første gang, at der har været sådanne tyverier i området. Flere gange er der blevet anvendt gas i forbindelse med tyverierne. Også Formel 1-køreren Jenson Button er angiveligt blevet bedøvet med gas under et tyveri i Saint-Tropez.

- Vi har ansat en vagt til resten af ferien til at se efter om natten for at sikre alle. For det sker desværre en del, desværre, siger Mindy Hammond.

Richard Hammond gjorde sin kone opmærksom på, at noget var galt. Foto: AP

Ingen bemærkede noget

Hverken parret selv eller de 14 gæster, som overnattede i deres bolig, bemærkede noget under tyveriet, men Mindy Hammondhusker, at hun vågnede i løbet af natten ved lyden af en dør, der smækkede i.

Hun gik derfor ned i stuen for at tjekke, hvad det var. Her hørte hun en mandestemme, men hun blev enig med sig selv om, at der blot måtte være tale om en af gæsterne, og hun gik derfor i seng igen og vågnede først den efterfølgende morgen.

Politiet efterforsker nu sagen.

48-årige Richard Hammond er især kendt fra rollen som vært på det legendariske bilmagasin 'Top Gear' sammen med Jeremy Clarkson og James May igennem 13 år.

Nu er trioen genforenet i 'The Grand Tour'.

Richard Hammond og Mindy Hammond blev gift i 2002. De har to børn sammen.