Tv-vært åbner op: Sex for første gang i fem år

Tv-værten Ulrika Jonsson fortalte sidste år, at hun var blevet skilt fra sin mand gennem 11 år, Brian Monet.

Beslutningen blev taget i kølvandet på, at de to kun havde haft sex en gang i otte år, og fordi overgangsalderen havde slået værtens selvværd i stykker.

Kendt tv-vært: - Vi havde kun sex én gang på otte år

Men!

Nu er der gode nyheder for 52-årige Ulrika, der er kommet 'tilbage i sadlen', for hun har nemlig mødt en sød mand på sociale medier, der har givet hende livet tilbage.

Det skriver hun i et debatindlæg til The Sun.

'Jeg blev nødt til at være ærlig omkring mit manglende sexliv over de sidste par år, fordi jeg vidste faktisk ikke, om jeg ville kunne huske noget om, hvordan man gjorde. Jeg var faktisk i tvivl, om jeg kunne huske, hvordan man kysser. Jeg joker med, at det var som at miste sin mødom igen. Selvom denne her gang var jeg meget mere i kontrol og klart mindre bange', skriver hun i indlægget.

Ulrika oplevede denne gang, at hun virkelig havde en god oplevelse med sex - præcis som dengang, hun havde et aktivt sexliv.

Ulrika har endelig fået taget hul på sit sexliv. Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock

Jeg følte mig ensom

Værten har fire børn med fire forskellige mænd. Men i sit sidste ægteskab med den amerikanske forretningsmand Brian Monet gik det helt galt på det følelsesmæssige og seksuelle område.

Det sex-løse ægteskab betød, at Ulrika Jonsson legede med tanken om at få sin mands tilladelse til at være utro:

'Jeg følte mig utrolig ensom. Og for mig virkede den vanvittige ide fornuftig'.

Fantasien om at have sex med en anden mand, stoppede dog ved tanken. Det som Ulrika Jonsson egentlig ønskede var nemlig at dyrke sex med sin egen mand.

I begyndelsen af ægteskabet mellem Ulrika Jonsson og Brian Monet var der ingen problemer med sex-lysten fra Brian Monets side. Parret havde dengang en fælles sex-lyst til hinanden. Men ganske langsomt begyndte Brian Monet at miste lysten til at dyrke sex med sin kone.

Den kendte tv-værtinde Ulrika Jonsson blev født i Sollentuna i Sverige i 1967. Som ung kvinde flyttede Ulrika Jonsson til England, hvor hun allerede som 22-årig i 1989 fik sit første tv-job som vejr-pige i det populære program 'Good Morning Britain'. Siden er det gået slag i slag med tv-opgaver for BBC og som tv-værtinde for store programmer som 'Gladiators' og 'Shooting Stars'.