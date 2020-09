Tv-vært amok: Håner Madonna

Den kendte britiske journalist Piers Morgan brød på direkte morgen-tv ud i en lang svada af fornærmelser mod den 62-årige amerikanske verdensstjerne Madonna, der i mange år blev kaldt verdens største pop-dronning.

Piers Morgans hånlige kommentarer blev affyret som en reaktion på nyheden om, at Madonna selv skal instruere en kommende biografisk film om sit eget liv.

Det skriver flere medier, heriblandt Mirror og The Sun. I sidstnævnte medie kan man i øvrigt se en video, hvor Piers Morgan kritiserer Madonna.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses Madonna på en vild selfie, hun tog i maj måned i år. Foto: Ritzau Scanpix

Hun er patetisk

Piers Morgan kaldte den 62-årige pop-stjerne patetisk og hånede Madonna for at forsøge at være lige så ung som hendes 27-årige kæreste Ahlamalik Williams.

Piers hævdede også, at Madonna ikke har været god siden 1980' erne. Han kaldte også hendes opførsel under corona-karantænen for patetisk:

'Da hun lavede 'Holiday', var hun den bedste popstjerne i verden. Helt klart', siger Piers og tilføjer:

'Nu er det bare patetisk at se Madonna. Patetisk. Alle mener, at hun er patetisk, og nu skal vi have en biografisk film om hendes liv.'

Piers Morgans medvært Susanna Reid spurgte, hvilket problem Piers havde med Madonna, bortset fra at hun er blevet ældre?

Piers Morgan svarede følgende:

'Hun er 62 år gammel, men forsøger at være 20 år. Det duer bare ikke. Det er pinligt,' forklarer Piers og tilføjer:

'Hun ved ikke, hvordan man ældes med ynde. Hun forsøger at spille sig i den samme alder som sin kæreste. Jeg tror, at hendes sidste kæreste er omkring ... ja, hvor gammel er han, 18? Hendes kærester er altid ældre end hendes børn. Det ved jeg,' forklarede Piers.

17. august lagde Madonna syv billeder ud fra sin fødselsdag, som hun fejrede sammen med sin 27-årige kæreste, Ahlamalik. Her kan man på tre af billederne se Madonna sammen med sin unge kæreste:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ny film om Madonna

Det blev tidligere i dag offentliggjort, at Madonna skal instruere en biografisk film om sit eget liv, der skal laves af Universal Pictures. Madonna skal også skrive filmen sammen med Oscar-vinderen Diablo Cody.

Madonna har i en udtalelse sagt, at filmen især vil fokusere på hendes musik:

'Jeg vil beskrive den utrolige rejse, som mit liv har taget som kunstner, musiker og danser. Et menneske, der forsøger at skabe sin egen vej i denne verden.'

Den 55-årige britiske tv-vært Piers Morgan lagde ikke fingrene imellem i forbindelse med sin kritik af Madonna. Foto: Ritzau Scanpix