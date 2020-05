Tv-vært anklaget for utroskab: Halvnøgen kvinde fanget på live-video

Den spanske tv-vært Alfonso Merlos har undskyldt offentligt, efter seerne af hans program har anklaget ham for utroskab.

Den noget uheldige hændelse fandt sted, mens Alfonso Merlos var i gang med at sende live og give seerne en update på nyheder i Spanien på Estado de Alarma-kanalen fra sit hjem. I baggrunden kunne man nemlig se en halvnøgen kvinde, der gik ind i billedet.

Fans af Alfonso Merlos kunne da også hurtigt se, at der der ikke var tale om hans kæreste, realitystjernen Marta López, men en 27-årig journalist ved navn Alexia Rivas.

Klippet gik hurtigt viralt, men efter et par dage havde Merlos stadig ikke udtalt sig.

Nu har han dog udtalt sig til The Ana Rosa Show, hvor han undskylder til Marta López, men fortæller, at parret havde slået op, da videoen med den unge journalist kom frem.

- Hvis du synes, at min attitude omkring det her har været forkert eller, at der er ting, jeg ikke har gjort godt nok, så har jeg intet problem med at bede om tilgivelse. Mit mål var skam ikke at såre nogen, udtaler han.

Den unge journalist har også insisteret på, at Merlos var single, da de begyndte at se hinanden for et par uger siden.

Til det spanske Socialité har hun udtalt sig.

- Jeg kom ikke ind i et forhold. Han fortalte mig, at han var single. Vi har set hinanden i tre uger, lød det.

Marta López er dog ikke helt enig i den udlægning af historien og har udtalt, at parret havde været uvenner, men ikke var gået fra hinanden.

Angiveligt skulle de have skændtes over hendes ekskæreste, som hun har en søn med.

Til det spanske medie Lecturas har hun udtalt sig om sagen.

- Jeg havde været vred på Alfonso i fire dage. Han ville ikke have, at jeg gjorde noget med min familie, jeg gjorde det, og han blev sur. Vi skændtes.

Hun har kaldt hele hændelsen for ubehagelig og skamfuld.