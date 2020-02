Tv-vært Caroline Flack fundet død i lejlighed

Caroline Flack er i Danmark mest kendt for at være vært for den britiske udgave af realityprogrammet 'Love Island'

Den britiske tv-vært Caroline Flack er fundet død i sin lejlighed.

Hun blev 40 år, og hun tog sit eget liv.

Det skriver familien i en udtalelse, skriver britiske The Sun og BBC.

'Vi kan bekræfte, at vores Caroline gik bort i dag 15. februar.'

'Vi beder pressen om at respektere familien i denne hårde tid, og vi vil gerne bede om, at man ikke forsøger at tage kontakt til os og/eller fotograferer os.', skriver familien.

Næste måned skulle hun have været i retten, da hun er tiltalt for at overfalde sin kæreste, tennisspilleren Lewis Burton.

Det var i december, at Lewis Burton skulle være blevet overfaldet.

Caroline Flack startede som vært for den britiske udgave af realityprogrammet 'Love Island' i 2015.

Hun har også været vært på britiske 'X Factor', og i 2014 vandt hun også 'Strictly Come Dancing', der er det britiske svar på 'Vild med Dans'.