Tv-vært forklædt som havfrue

Den 39-årige Holly Willoughby, der er en af Storbritanniens mest kendte tv-værter, holder i øjeblikket ferie fra sit job som tv-vært på morgen-programmet 'This Morning'.

I den forbindelse har hun tidligere i dag lagt et herligt undervandsbillede ud af sig selv på Instagram, hvor hun på havfrue-agtig vis svømmer direkte mod kameraet. Holly har i øvrigt tilsat en havfrue-emoji til billedet.

Det har været en uge i glædens tegn for Holly Willoughby, der også i går lagde et billede ud for at fejre sin 13-års bryllupsdag med produceren Dan Baldwin. Til billedet, hvor Holly iklædt sin hvide brudekjole kysser sin ægtemand, skriver tv-værten:

'I går var det 13 år siden, at der her billede blev taget. Jeg elsker dig så meget Daniel. Jeg er totalt velsignet. Du er hele min verden.'

Holly Willoughby mødte første gang den i dag 49-årige Dan, da hun arbejdede på CITV i 2004 og var tv-vært på programmet 'Ministry of Mayhem'. Her var Dan en af programmets producere.

Ægteparret har i løbet af deres ægteskab fået tre børn sammen, 11-årige Harry, ni-årige Belle og fem-årige Chester. Parret blev gift i 2007 i St. Michaels Church, før de holdt bryllupsfest i Amberley Castle i West Sussex.