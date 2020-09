Tv-vært forsvarer sin krop

Det var ellers en glad Davina McCall, der er tv-vært i England, der delte ud af sin kropstranformation på de sociale medier.

Men hurtigt var der flere af hendes følgere, der skrev, at det var en farlig 'skilsmisse-diæt', hun havde gang i.

Og det har altså fået den 52-årige til tasterne, for hun gider ikke finde sig i 'tarvelige mennesker', der taler grimt om hendes figur, som hun har delt billeder af siden sin skilsmisse fra Matthew Robertsen.

Den tidligere 'Big Brother'-vært udtalte til Women's Health Magazine, at hun var ked af nogle af de kommentarer, hun har modtaget.

- Det hedder en skilsmisse-diæt, når du bare smider vægt. Det sker for mange mennesker, det ved jeg godt. Det var ikke noget, jeg gjorde. Jeg var bare høj på adrenalin. Der var mange mennesker derude, der ikke forstod det, der lå bag.

Moderen til tre har siden sit vægttab fortalt, at hun aldrig har været så glad eller følt sig så sexet, som hun gør nu.

- Kvinder over 50 føler sig sexede. Vi kan klæde os sexet, og vi kan tage undertøj på, og vi kan stadig nyde orgasmer. Folk siger, at det hele er slut efter overgangsalderen, og at man er helt udtørret. Jeg synes, det er virkelig vigtigt at sige, at folk i 50'erne har det fantastisk.

Davina McCall ved godt, at hun ikke længere er ung, men det er også en god ting.

- Jeg ser ikke så godt ud nøgen, som jeg gjorde i mine 20'ere. Men jeg har det bedre! Det er forskellen. Jeg går rundt og føler mig lækker.

Hemmeligheden er dog heller ikke raketvidenskab. I stedet for at lide gennem overgangsalderen, valgte tv-værten nemlig at hoppe på hormonplastre, og har ikke set sig om siden.

- Min telefon var i køleskabet og mine nøgler i skraldespanden. Min nattesved var så slem. Jeg sov bare aldrig igennem. Jeg kunne ikke læse ordentligt. Men så tog jeg plasteret på, og jeg kunne sove igen. Det var en lettelse. Jeg var tilbage, lyder det afslutningsvis.