Tv-vært fortryder ikke nøgenbilleder: - Det tager jeg helt afslappet

Den engelske tv-vært Julia Bradbury er ikke sådan at slå ud af kurs.

Med en kæmpe tv-karriere, tre børn og en hobby som miljøforkæmper er der nok at se til, men det er ikke noget, der ser ud til at påvirke den 48-årige kvinde.

Det demonstrerede hun også helt tydeligt, at hun poserede nøgen i et hav af. Adspurgt hvordan hun havde det med hele situationen, når nu trods alt er mor, svarede hun meget kort, at både hende og partneren Gerard altid er glade for at være nøgne derhjemme.

- Vi er meget åbne omkring det. Jeg tror, at du har brug for at have en sund holdning til nøgenhed. Mine børn er stolte af billedet. De så det. Det betyder ikke noget for dem, for de ser mig tit gå nøgen rundt, fortæller hun til det britiske medie Mirror.

Det var ikke for at være en 'sexbombe'

Hun forklarer, at nøgenhed ikke generer hende. Heller ikke at hendes børn ser det.

- Det er slet ikke noget, der går mig på. Du ser halvnøgne mennesker på stranden. Og det er helt tydeligt, at jeg ikke tog billedet for at være en 'sexbombe'. Det handler om et emne, som jeg er meget investeret i. Jeg står ved det billede. Pointen med det var, at folk skulle snakke om det.

Hun lå i flaskerne, for at vise, at det var det antal, der blev dumpet i England hver eneste minut - og at kun en lille del af dem blev genbrugt.

Siden billedet har den populære vært brugt endnu mere energi på at tale om plastik i England.

Hun er bedst kendt for sin værtsrolle på BBC og ITV. Hun var vært sammen med Matt Baker på programmet Countryfile, der tog England med storm fra 2004 til 2014.