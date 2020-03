Tv-vært går amok på Helle Thornings mand

Den britiske Labour-politiker Stephen Kinnock, der er gift med tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, fik i weekenden noget af en skideballe af politiet i South Wales.

Ordensmagten var nemlig bestemt ikke tilfredse med, at Stephen Kinnock og Helle Thorning-Schmidt mødte op hos Kinnocks far i weekenden for at ønske ham tillykke med fødselsdagen trods udbredelsen af coronavirus.

Efterfølgende lagde Stephen Kinnock et foto af mødet ud på de sociale medier.

Dad turned 78 today. Incredible, but true. @HelleThorning_S and I took a couple of chairs over, and sat in their front garden for a socially distanced celebration. As you do Happy birthday, mate.pic.twitter.com/ipGuN2WzsC — Stephen Kinnock (@SKinnock) March 28, 2020

'Far fyldte 78 år i dag. Utroligt, men sandt,' skrev Stephen i sin hilsen.

Britisk politi har i den seneste tid været efter borgere, der ikke har taget de nødvendige hensyn i forbindelse med coronavirussen og holdt afstand til andre mennesker, og derfor reagerede politiet også på Stephen Kinnocks opslag.

'Det er meget sødt at ville fejre sin fars fødselsdag, men det har ikke været absolut nødvendigt at aflægge et besøg. Vi vil stærkt opfordre dig til at overholde de restriktioner, som er besluttet af regeringen,' lød det fra politiet på Twitter.

Heftig opsang

Stephen Kinnocks fødselsdagstur har nu også fået den kendte tv-vært Piers Morgan, der blandt andet er vært på programmet 'Good Morning Britain', op i det røde felt.

- Hvem kan bebrejde dem (befolkningen, red.), når du har en politiker Stephen Kinnock, som kører fra sin valgkreds i Wales til London for at se sin far. Det lokale politi siger, at det ikke er en nødvendig rejse, lyder det fra en rasende Piers Morgan i 'Good Morning Britain'.

- Han siger, at han hentede essentielle provianter til dem. Virkelig? Gjorde du, Stephen Kinnock? Eller ville du bare ønske din far tillykke med fødselsdagen?, tilføjer tv-værten.

Piers Morgan sender en heftig røffel i retning af Stephen Kinnock. Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix

Fejrede fødselsdag uden familie

Piers Morgan, der netop er fyldt 55 år, henledte derefter opmærksomheden på sin egen fødselsdag, hvor han har måttet lide flere afsavn.

- Det er min fødselsdag i dag. Men jeg forventer ikke, at mine forældre sætter sig ind i deres bil. Det ville være farligt for dem. Jeg er sikker på, at der er nogen, der er tættere på end Wales, der kan bringe provianter til dine forældre, lyder det fra Piers Morgan henvendt til Labour-politikeren og tilføjer:

- Alt, man skal gøre, er at blive hjemme og lytte til reglerne. Der er en del af vores samfund, som er ligeglade, siger han og fortsætter:

- Bliv i nærheden af dit hjem. Det er alt, du skal gøre. Jeg synes, det er helt vanvittigt. Denne her generation bliver ikke bedt om at gå over skyttegravene og kæmpe for frigørelse og frihed. De bliver bedt om at sidde og se tv, siger han og opfordrer på det kraftigste folk til at tænke over anvisningerne fra de britiske myndigheder.

- Det skal stoppe. De næste to uger bliver afgørende for vores sundhedssystem.