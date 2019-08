TV-vært gjorde grin med prins George: Nu siger hun undskyld

TV-værten Lara Spencer, der er medvært på det populære program 'Good Morning America' har nu undskyldt, at hun på direkte tv kom med upassende bemærkninger omkring den kun seks-årige britiske prins George. Bemærkningerne er af mange kritikere kaldt både sexistiske og stereotype. Lara Spencer gjorde kort fortalt grin med, at den unge britiske prins Georg holder meget af at gå til ballet.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og Hollywood Reporter

Den amerikanske tv-vært Lara Spencer har nu sagt undskyld for sine upassende bemærkningen omkring seks-årige prins George. (Foto: Shutterstock)

Hele balladen startede fredag morgen, da tv-stationen ABC's morgenprogram 'Good Morning America' viste et indslag omkring den unge britiske prins Georges kommende nye skoleår.

Og her forklarede tv-værten Lara Spencer, at prins George i den kommende tid skal undervises i normale fag som matematik, fysik og historie, men at den unge prins også skal undervises i religiøse studier og computer-programmering samt mere kreative fag som poesi og ballet.

Spencer lavede imidlertid en bevidst pause efter, at hun havde sagt ordet 'ballet', og her kunne man høre hendes kolleger grine i baggrunden. Og i tv-studiet kom et stort billede af den legende prins George op på en skærm, hvor han tilsyneladende var i gang med at grine.

Og så forklarede Lara Spencer følgende:

'Han ser ganske tilfreds ud over, at han skal have timer i ballet. Prince William siger, at George elsker ballet. Men jeg har en nyhed til dig, prins William. Lad os lige se, hvor lang tid det varer!

Her ses den lille prins George med sin lillesøster, prinsesse Charlotte. (foto: AP)

Lara Spencer fik lynhurtig kritik for sine ord. Danse-legende Debbie Allan var hurtigt ude med kritik på Twitter, hvor hun i et indslag blandt andet konstaterede 'drenge danser også'.

Lara Spencer fik hurtigt kolde 'danse'-fødder i forbindelse med sine bemærkninger og lagde et opslag ud på sin Instagram, hvor hun uforbeholdent sagde undskyld.

Til opslaget skrev Lara Spencer følgende:

'Modtag min ærlige undskyldning for en ufølsom kommentar, som jeg kom med i går. Lige fra ballet til alt muligt andet, som folk ønsker at udforske her i livet, siger jeg bare: Kast jer ud i det. Jeg mener fuldt ud, at vi alle skal være fuldstændig frie til at at følge vores passioner. Gå ud og bestig dit bjerg - og elsk hvert eneste minut'.