Tv-vært langer ud efter David Beckham: - Underligt og klamt

En fader må tilsyneladende ikke kysse sin egen datter.

Det mener den britiske journalist og vært Piers Morgan efter, at den tidligere professionelle fodboldspiller David Beckham lagde et video op af ham og datteren, Harper, som han giver et kys på munden.

Det fortæller Piers Morgan i talkshowet 'Good Morning Britain'.

Piers Morgan synes, det er klamt og underligt. Foto: AP/Evan Agostini

David Beckham lagde for nyligt en video op på sin Instagram, hvor han kysser sin datter. Men det var angiveligt for meget for den britiske vært. Han delte derfor sin mening i tirsdags for åben skærm.

- Hvorfor deler man sådan noget til hele verden? Det er simpelthen underligt og klamt, lød det fra Piers Morgan.

Men Susanna Reid, som også er vært på programmet, mener dog, at det er helt fint.

Piers Morgan påpeger, at man giver sine børn et kys på kinden, hvis det ikke skal virke underligt.

Ikke første gang

44-årige David Beckham er bestemt ikke bleg for at vise sine omkring 55 millioner følgere på Instagram, at han elsker sine børn.

Han har flere gange taget billeder af sig selv, hvor han kysser ungerne.

I 2017 delte han blandt andet dette billede.

Det billede fik også en tur i de sociale mediers vridemaskine. Den tidligere fodboldstjerne gav dog en kølig kommentar til de vrede internetbrugere.

- Jeg blev rent faktisk kritiseret for at kysse min datter på læberne den anden dag. Jeg kysser alle mine børn på læberne, sagde han dengang.

Hans kone, Victoria Beckham, kan også finde på at kysse sine børn.