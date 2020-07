Tv-vært mente alle løj om corona - så fik hans søn det

Chuck Woolery har nu været nødt til at deaktivere sin profil hos Twitter

Den tidligere lykkehjuls-vært Chuck Woolery fik godt gang i debatten, da han tidligere på ugen skrev på Twitter, at folk løj omkring coronavirussen.

Nu har han så været nødt til at deaktivere sin profil på mediet, efter han har annonceret, at hans egen søn har fået virussen.

Det skriver People, der har været i kontakt med værten.

Chuck Woolery fik først stor opmærksomhed, da det søndag kom frem, at præsident Trump havde re-tweetet hans opslag omkring de 'vilde løgne', der var om coronavirus.

Han skrev i sit opslag: 'De mest vanvittige løgne er dem, der er om Covid-19. Alle lyver. Medierne, demokraterne, vores læger. Ikke alle, men de fleste, af dem, vi skal stole på. Jeg tror, det handler om valget, og fordi man gerne vil holde økonomien fra at komme sig. Og det handler om valget. Jeg er træt af det', skrev han.

Et par dage efter skrev han så, at hans egen søn havde fået corona.

'Bare lige for at gøre det klart. Covid-19 er ægte, og det er her. Min søn er testet positiv, og jeg føler med dem, der kæmper og dem, der har mistet deres kære', lød det på profilen, der siden er deaktiveret.

En talsperson for Woolery har fortalt til People, at sønnen har det godt og ikke har symptomer.

I en podcast med navnet Blunt Force Truth har Woolery kort kommenteret sagen og sagt, at han aldrig udtalte, at corona var 'løgn'.

- Ingen steder bruger jeg ordet løgn eller siger, at det ikke er ægte. Jeg sagde bare, at vi var blevet løjet for. Min søn har det, og han har det godt, lød det.

Der er i skrivende stund 138.7000 dødsfald med corona i USA.